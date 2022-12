Policial militar sofre tentativa de homicídio em Resende

Um policial militar, de 40 anos, foi ferido a tiro na noite de quinta-feira, dia 29, por volta das 23h40min, durante patrulhamento nas proximidades do Bloco 40, da Avenida das Amendoeiras Sul, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os agentes foram recebidos a tiros por dois suspeitos que se encontraram em uma esquina. Um deles trajava uma camisa preta e outro uma camisa escura com detalhes em branco. Os suspeitos dispararam contra os policiais e fugiram em seguida.

Um dos disparos atingiu de raspão a perna do sargento que foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. Não houve revide aos disparos pela guarnição.

No momento em que o sargento estava sendo atendido chegou informação sobre um jovem, de 23 anos, que deu entrada com marca de tiro em uma das mãos. O sargento reconheceu como o autor do disparo que o atingiu.

Foi dado voz de prisão e jovem foi conduzido a 89ª DP. Após o registro policial o suspeito permaneceu preso em flagrante. O policial alvejado na perna teve alta após ser atendido e medicado no hospital.