Um homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, trocou tiros com policiais militares, na tarde de sábado, dia 7, e foi atingido na perna na RJ-137, no bairro Vila Helena em Barra do Piraí.

O suspeito conseguiu escapar para uma comunidade do bairro Química. Até o momento não foi localizado. Ainda segundo os agentes, ele deixou para trás uma sacola contendo 72 pinos de cocaína.

A esposa do homem estava junto com ele no momento da troca de tiros. Ela foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada. O homem, apesar de não ter sido preso, já foi identificado e foi autuado por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. (Foto: PM/Divulgação)