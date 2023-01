Hospital Santa Cecília lança residência médica

Programas nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica e Pediatria tem o objetivo de capacitar novos profissionais na região

Médicos da região interessados em buscar qualificação profissional podem contar agora com uma excelente opção de residência médica, oferecida pelo Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda. Será oferecida residência médica nas especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica e Pediatria. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 24 pelo site: https://hospitalsantacecilia.org.br/residencia/.

A residência médica é uma modalidade de ensino de Pós-Graduação, destinada a médicos sob a forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, em regime de dedicação exclusiva, sob a orientação de profissionais médicos e equipe multiprofissional de elevada qualificação ética e profissional. Os médicos residentes não pagam pela especialização e recebem uma bolsa durante o período de residência.

Um dos grandes diferenciais deste programa é unir a grande expertise em formação médica do Grupo ICC (Instituto do Câncer do Ceará), do qual o Hospital Santa Cecília faz parte, e a própria tradição da unidade hospitar, com sua qualidade, excelência e um corpo clínico de qualidade reconhecida pela população.

A coordenadora do Programa, Suzana Lustosa, explica que esse é o primeiro passo do Hospital Santa Cecília para oferecer capacitação de qualidade para os profissionais médicos. “Iniciaremos com essas três especialidades e pretendemos oferecer novas opções no futuro, uma vez que a residência médica é uma prerrogativa básica para a formação especializada e para o desempenho de excelência dos profissionais. Os novos profissionais vão ter a oportunidade de se especializarem, juntamente com um corpo clínico muito experiente e de excelente qualidade”, afirmou.