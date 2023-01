Polícia Militar apreende suspeitos com drogas em Quatis

Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com dois suspeitos no início da madrugada de quinta-feira, dia 12, por volta de 00h05min, sentados na calçada na Rua Alfen Ferreira de Oliveira, no bairro São Benedito, em Quatis (RJ).

Os agentes perceberam que durante a abordagem os suspeitos, ambos adolescentes de 16 anos, ficaram nervosos. Com um deles, foram encontrados um celular Motorola e R$ 34,00. Com o outro, foram aprendidos R$ 50,00. No canto de um muro no terreno baldio os policiais encontraram uma pochete preta com 24 pinos de pó branco (cocaína).

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real. Um dos apreendidos assumiu ser o dono da pochete e ficou apreendido. O outro menor foi liberado após ser ouvido.