Números correspondem ao balanço das ações realizadas pelas equipes da UGC no ano passado

A Unidade de Guarda Comunitária (UGC) retirou 1.084 veículos em estado de abandono das ruas de Volta Redonda em 2022. Os números correspondem ao balanço das ações realizadas pelas cinco equipes da UGC, ligadas à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Antes dos veículos serem removidos ao Depósito Público Municipal, os proprietários são notificados para que possam retirá-lo das ruas em tempo hábil, com base no decreto municipal 15.601. Dos mais de mil veículos, 88 foram removidos ao depósito público e outros 11 conduzidos a um local seguro e coberto, com ajuda do reboque da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

A UGC também atuou em rondas escolares (989); desobstrução de calçada (67); veículos removidos ao depósito público por condutor sem CNH – Carteira Nacional de Habilitação (7); retirada de comércio irregular em calçada ou praça (5); prisão por embriaguez ao volante (5); demolição de construção em área pública (4); prisão por embriaguez ao volante (4); recuperação de veículo com registro de roubo/furto (4); suspeito conduzido à Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) (2); prisão por importunação sexual (1), entre outros.

A partir do mês de março de 2022, a UGC passou a acompanhar as podas de árvores do município e, desde então, foram feitas 3.390 podas, beneficiando os 122 bairros da cidade. As equipes têm contato cotidiano com os moradores através de grupos de Whatsapp, facilitando a ciência e a solução dos problemas.

“Quero parabenizar os profissionais da UGC, que zelam pelos bairros, com envolvimento das associações e cidadãos. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade e as denúncias são importantes para ajudar e nortear as ações das equipes da UGC”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Cedidas pela Semop – Secom/PMVR