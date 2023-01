Folia de Reis atrai centenas de pessoas na Vila Nova

Encontro foi realizado com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura

Os moradores do bairro Vila Nova/Água Comprida puderam presenciar na tarde deste domingo, dia 15, o retorno do Encontro de Folia de Reis, realizado pela primeira vez após a pandemia de Covid-19. O encontro foi realizado com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM).

O evento foi promovido na Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable e atraiu centenas de pessoas no local, que puderam prestigiar as danças e músicas tradicionais da festa. A atividade faz parte do calendário cultural da cidade, por meio da Lei 4.1567/2013.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destacou o retorno das festividades em 2023 -Na folia de hoje, cerca de oito grupos do município participaram e fizeram esta festa maravilhosa. A Folia de Reis é uma manifestação popular que celebra o Dia de Reis – comemorado em 6 de janeiro. A edição deste ano foi a primeira realizada desde o início da pandemia de Covid e isso torna o dia muito mais especial, todos nós estávamos ansiosos por esse retorno – ressaltou Bravo, que parabenizou todos os artistas e organizadores do evento

– As honras desse dia devem ser dadas para os mestres de cada jornada, os palhaços, músicos e toda a comunidade que mantém viva essa tradição maravilhosa. Que os próximos anos anos sejam muito alegres como esse foi – encerrou Bravo.

A moradora Fernanda Moreira, de 34 anos, esteve presente nas últimas folias e festejou a volta do evento.

– É uma experiência que todos os barra-mansenses tem que passar pelo menos uma vez na vida. As músicas e danças são maravilhosas, estou muito feliz de estar participando desse retorno – concluiu Fernanda.