PRF socorre vítima com crise convulsiva em Angra dos Reis

Os policiais rodoviários federais do posto localizado no km 476 da BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis, foram acionados para uma ocorrência pouco habitual na manhã desta quarta-feira (25). Eles prestaram os primeiros socorros a um ajudante de caminhão, de 32 anos, que estava com uma crise convulsiva de origem neurológica.

O auxílio foi prestado depois que o motorista do caminhão parou no posto pedindo ajuda para seu colega de trabalho, que estava também com dificuldades para respirar. Os agentes imediatamente tiraram o ajudante do caminhão, que foi colocado em um colchonete e a equipe iniciou o atendimento para estabilizar o trabalhador e manter as vias respiratórias desobstruídas.

Ao mesmo tempo, eles acionaram o apoio médico da concessionária da rodovia que, de ambulância, removeu o ajudante para o Hospital Municipal da Japuíba. A informação recebida pelos agentes, pouco antes da publicação, é de que o homem passava bem e seria submetido a exames. (Foto: PRF)

Por: Informa Cidade