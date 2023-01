Interessados podem se inscrever nos Centros de Referência de Assistência Social onde as atividades acontecem

Quem ainda não se inscreveu nas oficinas oferecidas pela Prefeitura de Volta Redonda, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), tem até o próximo dia 3 de fevereiro. As aulas tiveram início no último dia 16, nas 32 unidades espalhadas por toda a cidade. De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, todas as oficinas que tiveram formaturas no final do ano passado mudaram de bairro.

“As oficinas rodam os Cras há cada três meses. Nosso objetivo é que, através desse rodízio, possamos dar oportunidade para que todos os usuários façam oficinas variadas. Assim, cada comunidade atendida pelos Cras passa a contar com todas as oficinas, em momentos diferentes”, disse a secretária.

As atividades são destinadas aos moradores de Volta Redonda com idade a partir de 16 anos. As vagas são limitadas e abertas à comunidade, com prioridade para as pessoas que são acompanhadas pelos Cras. As inscrições são realizadas na unidade onde ocorre a oficina.

Cada Centro de Referência de Assistência Social tem turmas de manhã e à tarde, com horários variados. As aulas têm, em média, três horas de duração em cada turno.

Programação

A nova programação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) para as oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva vão até abril deste ano. A oficina de Artes com Reciclados acontece nos bairros Aero Clube, Siderópolis, Jardim Ponte Alta e Vila Americana. No Centro de Inclusão Produtiva, na Vila Mury, as oficinas disponibilizadas são de Artes em vidros e lembranças de Volta Redonda; Corte e Costura; Culinária e Serigrafia.

Já a oficina de Barbeiro é realizada no Retiro, Água Limpa e Siderlândia. Os bairros Verde Vale, São Luiz, Nova Primavera e Voldac oferecem a oficina de Cabeleireiro. A de Culinária acontece no Nova Primavera, Caieiras, Açude, São Sebastião, Verde Vale e Vila Mury. A oficina de Designer de Sobrancelha é realizada nos bairros Dom Bosco, Verde Vale, Jardim Belmonte, Santo Agostinho, Monte Castelo, Candelária, São Carlos, Três Poços e Padre Josimo.

A oficina de Estética (Massagem Relaxante) acontece no Vila Rica, Verde Vale e São Sebastião. Nos bairros Três Poços, Roma e Ilha Parque, a oficina é de Garçom e Maitre. Quem quer fazer oficina de Manicure e Designer de Unhas pode se inscrever no Volta Grande, São Luís e Roma. Já a oficina de Trancista está disponível nos bairros Mariana Torres, Dom Bosco, Belo Horizonte, São Cristóvão, Rústico, Vila Americana, Santa Cruz, Volta Grande, Coqueiros, Açude, Verde Vale, Monte Castelo e Vila Brasília. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.