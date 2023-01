A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu nesta sexta-feira (27), no bairro Coqueiros, um homem suspeito de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas. A prisão foi feita na Rua Jorge Caetano Cimonato, onde foi cumprido também um mandado de busca e apreensão.

No imóvel onde o procurado foi encontrado, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, kit rajada (que aumenta o potencial de disparos da arma), carregadores e 40 munições. Também foi encontrado um Hyundai Creta com registro de roubo em Vila Isabel, no Rio de Janeiro e uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos.

Chamou a atenção dos agentes o fato de o imóvel, de aparência simples, dispor de um sistema de câmeras de vigilância. Também foi apreendido um drone.

Segundo a polícia, a pistola apreendida vai passar por exames para verificar se foi usada em homicídios.