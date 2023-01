Homem é detido após roubo de celular na Vila Nova

Um homem, suspeito de roubar uma loja de celulares no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, foi detido momentos depois do crime, na tarde desta sexta-feira, dia 27. Ele foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Arthur Oscar.

De acordo com a polícia, com o suspeito foi encontrada uma pistola, que teria sido usada para render os funcionários da loja. O suspeito teria tido a ajuda de dois comparsas. No momento desta publicação, eles não havia sido encontrados, assim como o material roubado do estabelecimento.

Ele foi levado para a delegacia, onde a ocorrência está sendo registrada. Foto: Polícia Militar