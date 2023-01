PRF recupera carros com registro de roubo em Magaratiba

Policiais rodoviários federais recuperaram nesse fim de semana dois veículos com registro de roubo durante fiscalização na BR-101 (Rodovia Rio-Santos). As ocorrências foram nos bairros Itacuruçá e Praia do Saco, em Mangaratiba.

Segundo os agentes, os carros utilizados para clone são veículos usados, velhos roubados, transformados em clones, ostentando placas de outros veículos e circulando livremente por não chamarem atenção e, assim, tentarem escapar da fiscalização.

Os policiais rodoviários federais recomendam atenção aos donos desses veículos, principalmente porque carros assim normalmente não possuem seguro. Fotos: PRF