Plantio ocorreu devido à uma parceria entre a Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar) e a FIRJAN/SENAI/SESI

A prefeitura de Resende, por meio da Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), realizou o plantio de 63 mudas de árvores de Mata Atlântica em um espaço em frente à Área de Exposições, no bairro Morada da Colina. O projeto foi uma parceria entre a Amar e a Firaqn/Senai/Sesi.

O plantio de mudas na Área de Exposições foi escolhido pelos alunos da equipe “Nine Tails” para cumprir um dos requisitos do concurso nacional de robótica. A equipe foi formada por 15 alunos, divididos em quatro áreas dos cursos: Social/Marketing, Programação, Mecânica e Elétrica, da Firjan/Senai/ SESI.

Cada um dos alunos plantou até quatro mudas junto com a equipe da Amar. Os competidores representarão o estado do Rio de Janeiro em Brasília.

O presidente da Agência do Meio Ambiente de Resende, Wilson Moura, destaca a importância dessa iniciativa.

-A escolha do plantio pelos alunos como cumprimento das ações de sustentabilidade do concurso é muito importante e mostra a percepção e a preocupação desses alunos às florestas, a cobertura vegetal, bem estar das futuras gerações e as melhorias nas condições ambientais da cidade – destacou Wilson Moura.