Policiais militares prenderam no sábado, três suspeitos com dois revólveres calibre 38, na Rua Prefeito Assunção, no Centro de Itatiaia.

Uma denúncia anônima informando de que três suspeitos que estariam armados circulando em um Celta (vermelho) levou os agentes até o local. No local os agentes apreenderam também 10 munições.

Presos, eles foram conduzidos junto com as drogas para à 99ª DP (Itatiaia). O carro também foi apreendido.