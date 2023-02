Gustavo Oliveira, de 20 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada deste domingo (5) no bairro Retiro em Volta Redonda. Ele colidiu com um poste nas proximidades do antigo Hospital São José, na Avenida Sávio Gama.

Gustavo faleceu no local. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 2h18min para atender o acidente. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços.

No momento desta publicação, não havia Informações sobre velório e sepultamento.