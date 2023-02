CCR RioSP libera parcialmente o trânsito no km 239, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou no início da tarde desta sexta-feira, que a pista no km 239, sentido São Paulo foi parcialmente liberada. No momento o trânsito flui em meia pista. O deslizamento de terra ocorreu durante a madrugada com as chuvas que atingiram a região.

Na parte da manhã, a concessionária da CCR RioSP liberou no km 239, a faixa da direita da pista sentido Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, a faixa da esquerda foi liberada. Máquinas continuam trabalhando para liberar totalmente as pistas que foram obstruídas devido aos deslizamentos de terra.