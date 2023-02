Troca de tiros deixa dois motos em Mendes

Uma troca de tiros deixou dois mortos na noite de quinta-feira, dia 9, na Praça da Bandeira no Centro de Mendes. Um dos feridos chegou a ser levado ao Hospital Santa Maria, mas não resistiu. O outro morreu no local. No momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias do duplo homicídio. A Polícia Civil investiga os crimes.

Com os assassinatos, o Sul Fluminense registra sete homicídios em apenas dois dias. Em Volta Redonda, no Dom Bosco, três homens foram mortos na última quarta-feira, dia 8. Na noite do mesmo dia, no bairro Novo Surubi, mais dois homens também foram mortos.