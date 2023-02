Um jovem de 24 anos suspeito de ser o “olheiro” do tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, foi detido nesta segunda-feira, dia 13, em uma área de mata da Rua Belo Horizonte no bairro Getúlio Vargas, em Volta Redonda.

Dois suspeitos conseguiram escapar. Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Ele foi flagrado na companhia de outras duas pessoas. Todos correram, mas o rapaz acabou alcançado. Com ele, foi apreendido um rádio transmissor.

O suspeito confessou aos agentes que fazia a “visão” do tráfico no local. Ele foi levado para a delegacia e deverá responder por associação ao tráfico de drogas.