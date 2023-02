Volta Redonda retoma atividades na Arena Esportiva do bairro Voldac

São 15 modalidades gratuitas oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer para todas as idades, incluindo lutas, danças, academia e atletismo

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda retomou as atividades na Arena Esportiva do bairro Voldac. São oferecidas 15 modalidades gratuitas, incluindo danças, lutas, esportes e mais, atendendo todas as idades. As inscrições são feitas na própria Arena Esportiva, com os professores de cada modalidade.

“Depois da nossa Colônia de Férias, que foi um sucesso, com mais de 4 mil crianças e adolescentes atendidos, estamos retomando nossas atividades esportivas e de lazer nos núcleos da cidade. Na Arena temos atividades para todas as idades, para toda a família”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

As atividades oferecidas são desenvolvidas na pista de atletismo e em outras áreas da arena, como a academia e algumas salas do prédio onde funciona a Smel. Estão disponíveis à população atividades como: Atletismo, Corrida e Caminhada, Kickboxing, Taekwondo, Capoeira, Mulheres no Tatame (Defesa Pessoal e Kickboxing), Ballet, Funcional, Pilates, Dança de Salão, Forró, Dança Jazz, Musculação e atividades para a Melhor Idade.

A Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula) fica na Avenida Nossa Senhora do Amparo, bairro Voldac.

Confira a programação com os dias de horários das atividades:

– Melhor Idade

Terça e quinta-feira, das 7h às 8h.

– Capoeira

Terça e quinta-feira, das 7h30 às 8h30.

– Ballet

Terça e quinta-feira: 8h (9 a 12 anos); 9h (3 a 5 anos); 10h (adulto); 14h30 às 16h (7 a 11 anos); 16h (12 anos em diante); 17h45 (3 a 6 anos).

– Atletismo

Segunda e quarta-feira: 14h (13 a 17 anos); 15h (10 a 12 anos); 16h (6 a 9 anos).

– Kickboxing (acima de 13 anos)

Terça e quinta-feira: das 19h às 20h30; e das 20h30 às 22h.

– Funcional

Terça e quinta-feira, das 8h à 8h45.

– Pilates

Terça-feira: das 7h às 8h; das 9h30 à 10h30; das 13h30 às 14h30; das 14h30 às 15h30; e das 16h às 17h.

Quinta-feira: das 7h às 8h; das 9h30 às 10h30; das 13h30 às 14h30; das 14h30 às 15h30; e das 16h às 17h.

Sexta-feira: das 7h às 8h; das 8h às 9h; das 9h30 às 10h30.

– Dança de Salão

Segunda-feira, das 7h às 9h.

– Forró

Terça e quarta-feira, das 18h30 às 21h.

– Taekwondo

Terça e quinta-feira: das 8h30 às 9h30 (maiores); das 9h30 às 10h30 (menores); das 13h30 às 14h30 (Tae Fit); das 14h30 às 15h30 (menores); das 15h30 às 17h (maiores).

Sexta-feira: das 9h30 às 10h30; e das 13h30 às 15h30.

– Corrida e caminhada

Todos os dias, das 6h às 10h.

– Jazz (dança)

Segunda e quarta-feira, das 13h às 17h (a partir de 7 anos).

– Mulheres no Tatame – Defesa Pessoal

Segunda e quarta-feira, das 7h às 8h30.

– Mulheres no Tatame – Kickboxing

Segunda e quarta-feira, das 8h30 às 9h30.

– Academia (jovens e adultos)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h (18 a 59 anos). Fotos de divulgação/Secom/PMVR