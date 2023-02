Salão da AAP-VR foi palco da final do Festival de Marchinhas

Local de muita alegria, com bailes as sextas e domingos, tardes culturais e serestas, o salão principal da sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda foi o palco escolhido pela direção da TV Rio Sul para a final do seu Festival de Marchinhas. Como acontece nos eventos da própria AAP-VR, o público compareceu e foi responsável pela escolha da vencedora.

Segundo os organizadores, o local foi ideal para a grande final, porque uniu a presença do público, a alegria proporcionada pelas marchinhas de carnaval e o resultado por votação direta, já que, na entrada, cada folião recebia uma cédula para votar na sua marchinha preferida.

O compositor Arilson Cláudio Pereira, de Volta Redonda, foi o grande vencedor, com a “Marchinha da Esperança”. Por ordem de escolha, ficaram, do 2º ao 5º lugar: “Esperança é a última que morre!”, de Adilson Magalhães (Barra Mansa); “Brasil da Esperança”, de Fátima Fonseca e Maria Célia (Angra dos Reis); “Sorriso da criança”, de Victor Arantes Nunes (Volta Redonda) e “Esperança não morre”, de Rogério Dias Cerqueira (Barra do Piraí).

Esta foi a 5ª edição do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul. O objetivo é resgatar a tradição dos antigos carnavais, valorizando a música e os talentos regionais. Este ano, o tema foi “Esperança”.

Para o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, foi uma honra a entidade receber a final do festival, que mantém uma das mais bonitas tradições do carnaval, que é a marchinha.