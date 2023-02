Flamengo vence o Volta Redonda de virada: 3 x 1

Diante de 10 mil pessoas nas arquibancadas, o Volta Redonda sofreu a virada e perdeu para o Flamengo por 3 a 1, nesta quarta-feira, dia 15, no estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O gol do Voltaço foi marcado pelo atacante Luizinho, enquanto Gabriel Barbosa (2) e Pedro descontaram para o rubro-negro.

No primeiro tempo, o Flamengo começou pressionando a equipe do Volta Redonda. Aos 18 minutos, o lateral Varela fez o cruzamento e o meia Arrascaeta finalizou no travessão. O Voltaço apostava nas puxadas de contra-ataques, aproveitando a velocidade do setor ofensivo.

Aos 45 minutos, o meia Luciano Naninho deu um lindo drible no meio-campo, tocou para Lelê, que deixou o atacante Luizinho cara a cara com Santos. O camisa 11 tirou do goleiro e abriu o placar para o Esquadrão de Aço, 1 a 0.

Nos minutos finais, o árbitro assinalou um pênalti de Dudu em Gabriel Barbosa. O atacante do Flamengo bateu e o goleiro Vinicius Dias fez a defesa. Na etapa final, o Voltaço pressionou e desperdiçou boas oportunidades com Luizinho e Alix Vinicius, que finalizaram pra fora.

Aos 12, Everton Ribeiro fez o passe e Gabriel Barbosa aproveitou para empatar o jogo, 1 a 1. Aos 28 minutos, Arrascaeta achou Gabriel Barbosa na área e, de esquerda, ele finaliza para virar, 2 a 1. Aos 48, o atacante Pedro desviou o cruzamento de Cebolinha e decretou a vitória rubro-negra, 3 a 1.

Com o resultado, o Volta Redonda permanece com 13 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca. Agora, a equipe vira a chave para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, dia 22, o Voltaço enfrenta o Falcon, em Sergipe, pela primeira fase da competição nacional.