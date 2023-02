Polícia Civil de Barra do Piraí deflagra operação “Fraude Consignada”

A Polícia Civil de Barra do Piraí deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 16, a operação “Fraude Consignada” para cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra quadrilha que aplica golpes em idosos da região. As investigações estão concentradas na delegacia de Barra do Piraí, 88ª DP.

Policiais civis da 88ª DP, 91ªDP, 101ª DP e 93ª DP estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã de hoje para cumprir mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Barra do Piraí e estão sendo cumpridos por policiais civis nas cidades de Barra do Piraí e Pinheiral.

A fraude: os suspeitos se passavam por advogados e selecionavam as vítimas, sempre idosos, de classe média baixa e com pouco estudo. A promessa era de empréstimos com facilidade e a juros baixo. A partir daí abriam contas em bancos e correspondentes de empréstimo consignado e realizavam empréstimos em nome das vítimas.

O dinheiro era creditado na conta da vítima, mas quem de fato ficava com a quantia eram os criminosos, só restava à vítima as dividas a pagar.

Dentre os indiciados, está um empresário correspondente de instituição financeira (que falsificava documentos para obtenção de empréstimos) e um estagiário da OAB-VR que se dizia advogado e facilitador de empréstimos.

Os indiciados vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsa identidade, apropriação de pensão/rendimento de idoso e retenção de cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso e as penas chegam a 15 anos de prisão.