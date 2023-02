A Prefeitura de Volta Redonda informa que, devido ao feriado de Carnaval, não funcionará de 18 a 22 de fevereiro, com retorno das atividades no dia 23. Um esquema especial foi montado para manter os serviços essenciais funcionando. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado:

Espaços Culturais

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e os memoriais Zumbi e dos Ex-Combatentes estarão fechados durante o feriado prolongado.

A galeria de arte urbana ‘Erastotenes Roberto Alves de Sousa’, na passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, permanece aberta 24h todos os dias.

Zoológico Municipal (Zoo–VR)

O Zoológico Municipal de Volta Redonda ficará aberto ao público nos dias 18, 19, 21 e 22/2. Como tradicionalmente acontece, o zoológico ficará fechado na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, para manutenção. O horário de funcionamento será normal, das 8h às 16h30.

Secretaria Municipal de Fazenda

Os guichês de atendimento da SMF não funcionarão neste período, retornando o atendimento normalmente na quinta-feira, dia 23.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) vai operar em regime de plantão durante o feriado prolongado. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode entrar em contato com a autarquia pelos números 115 ou (24) 3344-2900, que terá à disposição caminhões-pipa, retroescavadeiras e caminhão Munk.

Cemitério e Funerária Municipal

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, estará aberto para visitas durante o feriado prolongado, das 7h às 17h30. A funerária municipal funciona 24 horas por dia em sistema de plantão.

Coleta de lixo e Coleta Seletiva (SMI e SMMA)

A coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (lixo) funcionará normalmente durante os dias de Carnaval. Na terça-feira (21), o início será antecipado para as 18h. A varrição de ruas, avenidas e praças também segue programação normal.

Coleta seletiva: a cooperativa Folha Verde vai operar normalmente, enquanto a Reciclar VR terá recesso de sábado (18) até terça-feira (21), retomando os serviços na quarta-feira (22). Os dias e horários de coleta seletiva em cada bairro podem ser conferidos na seção de Destaques do perfil da prefeitura no Instagram (instagram.com/prefeituravr).

Saúde (SMS)

Os hospitais municipais São João Batista (HSJB); Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; e Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado, funcionarão normalmente durante o feriado prolongado, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho – que funciona temporariamente no prédio da Faetec, durante as obras de melhorias da estrutura da UPA.

Com o espaço do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto também em obras, o atendimento está sendo feito temporariamente na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro 249, das 8h às 18h, de 18 a 22/2 para acolhimento a casos leves. Qualquer eventualidade mais grave, os usuários devem procurar as unidades de urgência e emergência do município.

Testagem – O atendimento para testagem de Covid-19 durante o Carnaval será feito na UBSF 249, de 18 a 22/02, das 8h às 18h.

Educação (SME)

Não haverá aula na rede municipal de ensino durante a semana do Carnaval. As atividades retornam normalmente em todas as unidades escolares na segunda-feira, dia 27/2.

Esporte e Lazer (Smel)

A Arena Esportiva de Volta Redonda ficará fechada de sábado (18) a quarta-feira (22), reabrindo na quinta-feira, dia 23.

O Parque Aquático funcionará normalmente de sábado (18) a quarta-feira (22), e na sexta-feira (24). Na quinta-feira, dia 23, é dia de limpeza, por isso o espaço estará fechado.

Confira os horários de funcionamento:

– 18/02 (sábado) das 8h às 17h;

– 19/02 (domingo) das 8h às 17h;

