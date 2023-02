Homem estava com lata de solvente e aparentemente drogado; ele praticava direção perigosa

Guardas municipais de Volta Redonda flagraram, na tarde de quinta-feira (16), um motorista desorientado dirigindo na Rodovia do Contorno. O homem de 34 anos, aparentemente sob efeito de droga, conduzia um Corola preto pela contramão da via, quando foi abordado pelos agentes. Com ele, foi encontrada uma lata de solvente.

A abordagem ao motorista aconteceu após populares alertarem os agentes situados em uma base da Guarda Municipal (GMVR), próxima ao condomínio Alphaville, de que um homem aparentemente embriagado praticava direção perigosa.

Os guardas conseguiram fazer a abordagem e encontraram o homem visivelmente desorientado. Segundo os agentes, o motorista permanecia inerte, sem reflexos normais e nem mesmo conseguia falar ou reproduzir qualquer resposta aos questionamentos dos guardas. Em uma das mãos, o homem tinha um pano com forte odor de solvente e uma lata do produto entre as pernas.

Diante da situação, o carro foi removido ao Depósito Público Municipal. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e, em seguida, ao IML (Instituto Médico Legal). A autoridade policial determinou pela prisão em flagrante do homem.