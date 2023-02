Corpo de homem é retirado do Rio Paraíba do Sul em Barra do Piraí

O corpo do estudante Lucas Martins da Mota, de 27anos, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O corpo, encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, foi removido pelos bombeiros nas proximidades da barragem da Usina Elevatória Santa Cecília, na altura da Rua Assis Ribeiro, em Barra do Piraí.

O reconhecimento do corpo foi feito na manhã deste sábado, dia 18, por familiares. Lucas era morador do bairro Água Limpa e estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 14. quando saiu de casa de bicicleta. O registro de desaparecimento foi feito na delegacia de polícia na quinta-feira, doa 16.