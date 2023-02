Uma moto e um carro colidiram na manhã desta terça-feira, por volta das 10h30min, no km 280, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto, de 25 anos, foi socorrido pelo resgate da concessionária K-Infra e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A condutora do automóvel não ficou ferida.