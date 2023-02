Novo sistema vai agilizar e ampliar oferta de exames de colonoscopias e gastroscopias, atendendo cerca de 200 pacientes por mês

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta terça-feira, dia 28, mais um novo equipamento para melhorar o atendimento aos pacientes. Trata-se de um sistema de videoendoscopia, adquirido com investimento de R$ 700 mil de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antonio Furtado, que vai agilizar e ampliar a oferta de exames na unidade.

“Agradeço ao Delegado Antonio Furtado pela emenda, que permitiu mais esse importante investimento em benefício dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Ele, que já nos ajudou com a construção do Hospital da Criança, e tantas outras melhorias para a saúde de Volta Redonda”, afirmou a diretora do Hospital do Retiro, Márcia Cury, citando que o equipamento já existente na unidade tinha sido adquirido na gestão anterior do prefeito Antonio Francisco Neto, e o novo se soma ao conjunto de recentes aparelhos que estão modernizando a estrutura do hospital.

O novo sistema de videoendoscopia conta com um processamento de imagem aprimorado, resultando em melhores exames, permitindo ao médico fazer um laudo mais assertivo e encontrar possíveis doenças, segundo informou a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O aparelho realizará exames de colonoscopias e gastroscopias mais rapidamente, e irá atender cerca de 200 pacientes por mês.

“Por se tratar de um equipamento mais completo, o número de exames realizados mensalmente aumentará, pois o equipamento conta com três videogastroscópios e dois videocolonoscópios. Assim, o paciente não precisará aguardar a desinfeção do equipamento para a realização do próximo exame. Ele também permite ao médico enviar as imagens para a nuvem (internet) e visualizar em uma outra unidade de saúde”, explicou o engenheiro clínico da SMS, Denis Frossard.

Outros investimentos

A aquisição do novo sistema de videoendoscopia faz parte de uma série de melhorias que vêm sendo realizadas na unidade. O Hospital Munir Rafful adquiriu três mesas cirúrgicas, que possibilitam maior conforto e segurança na movimentação do paciente; um elevador elétrico para a transferência de pacientes em leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva); e focos cirúrgicos – equipamentos de iluminação das mesas de cirurgia que possuem LED’s brancos neutros, permitindo distinguir facilmente os tecidos e os órgãos, além da economia energética com a implementação da tecnologia de LED.

“Modernizar a estrutura de nossas unidades faz parte das ações em que o governo municipal e parceiros atuam para melhorar, cada vez mais, o atendimento aos pacientes do SUS. Estamos trabalhando para oferecer unidades com mais conforto e comodidade, além de acolhimento e um atendimento mais humanizado”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.