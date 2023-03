A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na manhã desta quarta-feira, por volta das 9h50min, um veículo VW Gol 1.6L (branco) com placa do Rio de Janeiro, tendo como condutor um homem, de 25 anos, e sua companheira, de 27 anos, no km 283, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Durante fiscalização no veículo, os agentes constataram que havia sinais de adulteração. O veículo original VW Gol 1.0L MC4, que possui registro de furto na cidade de Seropédica (RJ), no dia 28 de novembro de 2021.

Diante dos fatos, o condutor e sua companheira, informados de seus direitos, ilesos e sem o uso de algemas, foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia em Barra Mansa. O veículo foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. O condutor pode responder por receptação de veículo.