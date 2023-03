Policiais do 37º BPM/5ª CPA, prenderam foragido da justiça em Quatis

Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na manhã deste domingo, dia 5, um jovem, de 22 anos, foragido da justiça no Morro do Cruzeiro, em Quatis (RJ).

Após recebererem a informação da possível localização do criminoso, policiais do 37º BPM, em patrulhamento pela região, conseguiram localizar e prendê-lo no Ginásio Poliesportivo da região. Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Porto Real – Quatis, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins, emitido em 08 de fevereiro 2023, com pedido de prisão preventiva, pelo fato de que no dia 07 de abril de 2019, ele, uma jovem, de 22 anos, ainda em liberdade e com mandado de prisão, expedido pelo mesmo crime, associaram-se entre si, à uma adolescente e a outros suspeitos ainda não identificados para o fim de praticarem o tráfico de drogas na cidade de Quatis, em especial no bairro Pilotos, unindo esforços ao armazenamento e à venda de entorpecentes.

Ele já teve passagem pelo sistema penitenciário, no ano de 2019, e possui anotações criminais pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a sede da 100ª DP (Porto Real), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da justiça.

O Disque Denúncia recebe informações pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177; pelo WhatsApp: (21) 99973-1177 e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Em todos os canais o anonimato é garantido.