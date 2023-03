Agentes da Operação Segurança Presente em Volta Redonda prenderam, nesta segunda-feira, dia 6, um homem que furtou uma aliança e convites de casamento de um carro na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Alertados por pedestres sobre um homem que estava furtando carros estacionados na Vila Santa Cecília, os policiais do Volta Redonda Presente conseguiram encontrar o suspeito na esquina da Avenida dos Trabalhadores com a Rua 41 C.

O suspeito, que estava com uma diversas chaves de veículos, ainda foi pego com um DVD automotivo, um celular e um sacolé de maconha. O proprietário de um dos veículos confirmou que alguns dos pertences na mochila do acusado eram seus.

Todos os envolvidos foram levados à 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado e o jovem, de 22 anos, permaneceu preso e à disposição da Justiça. Ele acumula 21 anotações criminais, inclusive por furto e tráfico de drogas.