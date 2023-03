Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na tarde desta terça-feira, dia 7, por volta das 18 horas, uma caminhonete GM Corsa, rebocando uma carretinha com uma piscina de fibra deitada sobre seu assoalho no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, no posto PRF no distrito de Floriano.

Segundo os agentes, a piscina excedia as dimensões do veículo e dificultava a visão do motorista. O condutor alegou que trabalha com instalação de piscinas e que estaria trazendo a piscina de Rio Bonito (RJ) e levando-a para Foz do Iguaçu (PR).

A piscina tem 3,81 metros de largura, enquanto que a dimensão máxima permitida para largura de veículos e de 2,60 metros. Além disso, foi verificado que a carretinha está licenciada constando apenas um eixo e o proprietário instalou mais um eixo (ficando com dois eixos). O comprimento do veículo também foi alterado, caracterizando infração de alteração de características.

Desta forma, o veículo foi retido no pátio da PRF por estar oferecendo risco à segurança do trânsito, até que seja regularizada. Foram aplicadas as devidas multas por transitar com veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos.

Conduzir o veículo com característica alterada. A multa foi de R$ 390,46 e 10 pontos na CNH.