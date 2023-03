CSN deve instalar unidade em Taubaté (SP)

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) deve instalar uma unidade na cidade paulista de Taubaté. O local escolhido é onde funcionava a fábrica da Ford, fechada no ano passado. Ali, a siderúrgica pretende produzir latas, revestimento de caixas e materiais de aço. Além disso, a companhia estuda construir no distrito industrial da cidade um centro de distribuição de cimento.

As informações foram confirmadas pela prefeitura de Taubaté. “A visita ao terreno que deve abrigar o centro de distribuição já foi feita e toda tratativa está bem avançada. O processo já está no Cade e acredito não haja nenhum problema para um breve início das atividades”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Alexandre Ferri.

A empresa, por sua vez, ainda não anunciou oficialmente sua instalação, mas, segundo a imprensa local, confirmou a intenção de ocupar a área deixada pela montadora. Não foi especulada nenhuma data para o início das operações.

Cade – Para a instalação ser oficializada, é preciso que o acordo entre a CSN e a construtora proprietária do terreno seja autorizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), responsável por permitir fusões, aquisições e incorporações de grandes empresas no país. De acordo com o Cade, o acordo consiste na aquisição de 50% do terreno pela CSN. A companhia instalará a unidade no local e pagará o aluguel de outra metade à construtora, segundo documento enviado ao Cade.

O processo ainda está em andamento. A previsão é de que a decisão do órgão saia até o próximo dia 31.

A Usiminas, concorrente da CSN, possui uma operação em Taubaté