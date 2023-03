Dupla de moto é abordada por policiais em Valença

Policiais militares estavam em patrulhamento no domingo, dia 12, por volta das 14h55min, quando avistaram uma dupla de moto na Rua Antônio Moreira, em Conservatória em Valença.

Durante abordagem o jovem, de 21 anos, jogou algo no interior de uma residência que fica na Rua do Cemitério. O suspeito contou que era um entorpecente (maconha) e que iria fazer uso com o seu companheiro, de 20 anos.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, junto com a droga. Após serem ouvidos os dois foram liberados em seguida.