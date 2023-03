Helicóptero cai e mata piloto natural da cidade de Resende

O piloto do helicóptero que caiu na tarde de sexta-feira, dia 17, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, era natural de Resende, no Sul do Rio. João Intorne Neto tinha 32 anos e morreu junto com outros três passageiros da aeronave.

As outras vítimas foram identificadas como Wellington Roberto Palhares, de 28 anos, Antonio Cano dos Santos Junior, de 42, e Caio Lucio de Benedetto Moreira, de 30. A aeronave era operada pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e tinha permissão para fazer táxi aéreo.

O helicóptero tinha ido para Guarujá, no litoral paulista, levar três passageiros para almoçar. No retorno, a caminho do Campo de Marte, na Zona Norte, sofreu uma possível pane e bateu em um coqueiro, de acordo com o 2º Grupamento de Bombeiros. O advogado da Helimarte, Sérgio Gegers, no entanto, afirmou que a empresa não tem informações sobre o que provocou o acidente e que está dando suporte aos familiares das vítimas.

A queda ocorreu às 14h45, entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland. Nove viaturas foram encaminhadas para o local. Com informações do portal g1.