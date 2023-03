Curso de formação será realizado nesta semana, no Colégio João XXIII, no Retiro, para 400 profissionais

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda promove nesta segunda, quarta, quinta e sexta-feira, dias 27, 29, 30 e 31, das 7h15 às 11h e das 13h15 às 17h, uma formação continuada sobre “Campo de Experiências: corpo, gestos e movimentos”. O público-alvo são aproximadamente 400 professores que atuam na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

Os quatro dias de formação são voltados para os profissionais que atendem diferentes faixas etárias: crianças do 2º período (crianças de 5 anos), 1º período (crianças de 4 anos), maternal 3 (crianças de 3 anos), maternal 2 (crianças de 2 anos) e maternal 1 (crianças de 1 ano). A implementadora do curso será a pedagoga Áurea Penna.

Este campo de experiências tem como objetivo oportunizar às crianças o conhecimento e o domínio sobre o próprio corpo, a expressão corporal criativa e as possibilidades de interação com o mundo. E o treinamento vai nortear as ações dos professores diante deste campo.

Como oportunizar a ação corporal nas relações do cotidiano? Quais possibilidades de exploração corporal propiciam o conhecimento do corpo? Como a criança se expressa utilizando seu próprio corpo? Que movimentos cria? Como utiliza corporalmente os diferentes espaços? Que desafios o ambiente escolar pode propiciar às crianças? Estes serão alguns temas tratados durante o curso.