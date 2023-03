PRF apreende garrafas de vinho sem nota fiscal na Dutra, em Piraí

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um veículo Chev/Spin 1.8L AT LS, com placa de São Paulo, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Na condução do veículo estava um homem, de 51 anos. Ao ser realizada verificação no interior do veículo foram encontradas caixas contendo garrafas de vinho de marcas internacionais.

O condutor apresentou uma nota fiscal de venda nacional emitida por uma empresa de importação de vinhos de Varginha (MG), emitida em fevereiro deste ano, tendo como destino outra empresa que comercializa vinhos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em consulta aos fiscais da receita estadual de Nhnagapi foi verificado que a nota fiscal apresentada não tinha validade. O condutor alegou não saber nada sobre a irregularidade do transporte da carga, nem sobre o problema da nota fiscal, dizendo apenas que solicitaram que ele fizesse o transporte das mercadorias devido ao motorista do veículo que faria o transporte ter passado mal.

Diante dos fatos, o condutor com os vinhos foram apresentados no posto fiscal da receita estadual de Nhnagapi para as providências de ordem tributária cabíveis pelo órgão competente. No total foram apreendidos 300 litros de vinho importado.