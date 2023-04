A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), informa que, a partir da segunda-feira, dia 17, o trânsito de veículos estará restrito na Rua 33, na Vila Santa Cecília, no trecho entre as ruas 60 e 26, no sentido Praça Pandiá Calógeras (praça da Escola Técnica)-Praça Brasil. Os veículos podem optar pela Rua 41 ou Rua 21 para fazer o trajeto.

A interdição total da via ocorrerá por trechos. O primeiro está compreendido entre as ruas 60 e 56, das 7h às 17h30, sendo garantido acesso aos imóveis após este horário com o fechamento das valas escavadas ao longo do dia. A restrição do trânsito se faz necessária por conta das obras para troca total da rede de água e esgoto e de aterramento da rede elétrica, de telefonia e internet para modernização da Rua 33.

Transporte coletivo

Quanto ao transporte coletivo, os ônibus circularão no sentido Praça Brasil pela Rua 21 contornando a Praça Pandiá Calógeras quando vierem do bairro Conforto. No sentido Praça Brasil/ Praça Pandiá Calógeras não haverá alteração. O prazo previsto para a interdição é de dois meses.