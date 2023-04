O presidente do Flu Vetera, Nathan Nascimento organizou uma carreata neste sábado, dia 15, para comemorar o 34º título e o bicampeonato Estadual do Rio de Janeiro, pelo Fluminense. O evento contou com a participação mais de 150 veículos.

A carreata foi solidária e foram arrecadados mais de 150 quilos de alimentos para as entidades de Barra Mansa. Os torcedores se concentraram em frente ao Colégio Baldomero Barbará, na Vila Barbará, em Barra Mansa.

A carreata percorreu vários bairros, Estamparia, Centro, Saudade, Vila Coringa e retornando até o bairro Ano Bom, onde houve uma queima de fogos de artifício. As doações serão destinadas ao Asilo São Vicente de Paula (Ano Bom).