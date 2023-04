Policiais militares receberam uma denúncia nesta quinta-feira, dia 20, sobre duas máquinas caça-níqueis que estavam dentro de um bar localizado na Rua Sebastião de Souza, no bairro Candelária, em Volta Redonda.

Na denúncia dizia ainda que havia a prática do jogo do bicho no bairro. As máquinas foram encontradas numa área restrita do estabelecimento comercial, onde os agentes foram autorizados pela proprietária.

A perícia da Polícia Civil foi acionada antes da remoção dos equipamentos que foram apreendidas. Foto: Polícia Militar