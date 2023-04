Inscrições estão abertas para evento, que inclui também práticas de atletismo, parataekwondo e parabadminton. Podem participar jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência

O Festival Paralímpico Loterias Caixa, que acontece nos dias 20 de maio e 23 de setembro em Volta Redonda, e deve reunir mais de 150 crianças e jovens (com e sem deficiência), terá uma nova modalidade neste ano: o vôlei sentado. Além dessa, outras três modalidades (atletismo, parataekwondo e parabadminton) também farão parte do evento, que acontecerá na Arena Esportiva do bairro Voldac e tem apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“São 6 jogadores em cada time, divididos por uma rede de altura diferente e em uma quadra menor do que na versão olímpica da modalidade. Os sets tem 25 pontos corridos e, o Tie-Break, 15. Ganha a partida a equipe que vencer três sets. É permitido bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos”, explicou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Alves, lembrando que, no Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD).

O Festival Paralímpico Loterias Caixa tem a finalidade de proporcionar a crianças e jovens, de 8 a 17 anos, com e sem deficiência, a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

“É a terceira vez que Volta Redonda vai sediar o festival e estamos com boa expectativa, pois teremos duas datas e o número de participantes será maior: em 2021 o limite era de 100; em 2022, 150; e agora podem se inscrever até 165. É um evento que já faz parte do calendário esportivo da cidade”, explicou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Inscrições – Podem se inscrever crianças e adolescentes, de 8 a 17 anos, e os interessados devem acessar o link abre.ai/fpvr2023 e preencher o formulário. O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 terá a duração de 4h (das 8h30 às 12h30), e será realizado na Arena Esportiva, no bairro Voldac, nos dias 20 de maio e 23 de setembro. Foto de arquivo: Cris Oliveira – Secom/PMVR.