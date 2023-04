Professores podem se vacinar nos postos de saúde, Policlínica Cidade Alegria, Centro Municipal de Imunização e Clínica da Família ao longo desta semana

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira, dia 24, a vacinação contra Influenza para novo público-alvo. O imunizante está sendo aplicado para professores de escolas de ensino básico e superior. A vacinação para este grupo será até o dia 28 de abril.

A vacinação acontece em todos os postos de saúde, Policlínica Cidade Alegria e Centro Municipal de Imunização (antigo posto do Estado, próximo à Igreja Matriz), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E também na Clínica da Família, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

Para receber a vacina é necessária a apresentação de um documento que comprove a vinculação ativa como professor. O público-alvo contempla todos os professores das escolas de ensino básico (Creche, Pré-Escolas, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Profissionalizantes e EJA), e de superior, de caráter público e privado.

– Nova semana com mais um público-alvo para a vacinação contra Influenza. A campanha nacional acontece todos os anos e é fundamental para evitar a transmissão e os sintomas graves da doença, que podem ser fatais, sem a imunização. Até maio diferentes públicos-alvo serão contemplados com a campanha nas unidades de saúde do município – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Confira o calendário da campanha de vacinação contra Influenza

10/04 a 31/05 – gestantes, puérperas, povos indígenas e idosos

10/04 a 14/04 – crianças de 6 meses a menores de 6 anos

17/04 a 20/04 – trabalhadores da saúde

24/04 a 28/04 – professores do ensino básico e superior

02/05 a 05/05 – pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais e pessoas com deficiência permanente

06/05 – Dia D para todos os grupos contemplados na campanha

08/05 a 12/05 – trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários

15/05 a 19/05 – profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas

22/05 a 31/05 – todos os grupos contemplados na campanha