Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Barra do Piraí

Ele reúne uma extensa ficha criminal, com oito passagens; uma delas por homicídio qualificado

Uma operação com policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) e do serviço reservado (P2) do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) no início da tarde desta quarta-feira, dia 26, resultou na prisão de um homem de 30 anos, condenado por tráfico. O cumprimento do mandado aconteceu no momento em que ele entrava em sua residência, no bairro São João.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, afirmou que contra o homem existem 8 anotações criminais, por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, receptação, furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e duas associações para o tráfico.

O delegado informou que a última prisão registrada foi pelo crime de furto em fevereiro deste ano, na cidade de Miguel Pereira, quando integrava uma associação criminosa, especializada em furto de bateria de energia solar. Na ocasião, a prisão aconteceu em flagrante, quando ele e seus comparsas tentavam furtar 40 baterias de uma empresa de telefonia.

Segundo as investigações policiais, o preso também é apontado como “braço direito” do líder de uma facção criminosa que atua em Barra do Piraí. Para Furtado, a extensa ficha criminal do homem é o fato que mais chamou a sua atenção.

– São oito anotações por crimes variados, o que nos leva a crer que os criminosos carregam consigo a sensação de impunidade, que os encoraja a seguir cometendo delitos. Lamento que, agora, exista um retrabalho para que ele retorne à prisão. Mas não vamos desistir de garantir a segurança e a paz da população. Não importa se teremos que prender uma mesma pessoa 10 vezes, se praticar crimes, assim será feito. A nossa expectativa é de que preso, ele seja julgado pelos outros delitos que também responde e fique encarcerado um bom tempo – concluiu o delegado.