Barra Mansa realiza Dia D para vacinação contra influenza

Campanha vai acontecer neste sábado, dia 06, em todas as unidades de saúde; também haverá atualização de caderneta e outras ações

Barra Mansa segue intensificando o combate às doenças e reforçando os cuidados com a população. No próximo sábado, dia 06, haverá o Dia D de vacinação contra a gripe, transmitida pelo vírus da influenza. A campanha é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e acontece em todas as unidades de saúde da cidade, no horário de 8h às 16h.

A vacina tem como público-alvo as seguintes pessoas: acima de 60 anos; com comorbidades e deficiências a partir de 6 anos; gestantes e puérperas, profissionais de saúde e crianças de 6 meses a 6 anos. Para receber a dose é necessário estar munido dos seguintes documentos: CPF, cartão de vacina e cartão do SUS.

A enfermeira Rita Fernandes, responsável pelo Setor de Imunização, destacou a importância da campanha. “O Dia D é uma estratégia criada para vacinar a população e atualizar a carteira de vacinação com os imunizantes disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. Com isso podemos estar diminuindo a incidência e controlando as doenças, protegendo as pessoas que ainda não foram vacinadas, principalmente nessa época do ano em que aumenta o risco de doenças respiratórias, como a influenza”, disse.

Durante a vacinação nos postos, demais ações serão realizadas, como: atualização de caderneta vacinal, coleta de preventivo, pesagem para o programa Bolsa Família e teste rápido para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites Virais.

Vacina bivalente

Em paralelo a vacinação da Influenza, o município prossegue aplicando doses de bivalente, que protege contra o coronavírus. Nesta semana, teve início a 5ª fase da campanha que contempla: pessoas acima de 18 anos; imunocomprometidos a partir de 12 anos; gestantes e puérperas; profissionais da área da saúde; pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades na idade de 12 a 59 anos.

Para receber a vacina, as pessoas necessitam ter tomado ao menos duas doses das monovalentes contra Covid-19, que são Pfizer, Astrazeneca, Janssen e Coronavac.

No caso dos profissionais de saúde precisam, também, apresentar um documento que comprove a vinculação ativa ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

Vacina BCG

A aplicação da vacina BCG (que protege contra a tuberculose) está acontecendo nas unidades de saúde e é destinada a crianças na faixa etária até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

As aplicações são realizadas da seguinte forma:

UBS Centro – segunda-feira: 9h às 14h

PSF Julio Caruso – terça-feira: 9h às 15h

PSF Santa Lúcia – quarta-feira: 8h às 14h

Sirene II (Vila Nova) – sexta-feira: 8h às 13h

Tríplice Viral

Há ainda a vacina Tríplice Viral, que é referente ao combate de três enfermidades: sarampo, caxumba e rubéola.

Os profissionais da Secretaria de Saúde estão fazendo aplicações da vacina em diversos postos. Informações sobre locais e horários onde acontecem as imunizações são atualizadas constantemente no perfil oficial da Prefeitura no Instagram: @barramansarj. Foto: Paulo Dimas