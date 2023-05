O atacante Marquinhos, de 24 anos, foi contratado pelo Volta Redonda para o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador estava no Bovista-RJ, onde disputou todos os 11 jogos na Série A do Campeonato Carioca. Marquinhos chega com contrato até o fim da Série C, renovável por mais um ano.

O jogador possui passagens, ainda, pelo Confiança-SE, Artsul, Carapebus e Serrano