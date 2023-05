Local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Diariamente chegam a ser ofertadas 600 consultas com especialistas e mais de 360 exames, incluindo o Centro de Imagens

Nos quatro primeiros meses de 2023, a Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, já realizou mais de 50 mil consultas com especialistas e mais de 30 mil exames. Por dia, cerca de 5 mil pessoas passam pelo local, com uma média de 600 consultas diárias.

A Policlínica oferece atendimento médico com 16 especialidades: angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, pneumologia pediátrica, reumatologia, urologia, nutrição e fonoaudióloga.

Os pacientes são encaminhados por médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) ou através de especialista para especialista, com horário já agendado. Cada médico especialista é responsável pela regulação de seus pacientes em relação ao retorno ao consultório. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Milton Alves de Faria, coordenador da Policlínica da Cidadania, destaca que a expectativa é que a Policlínica da Cidadania aumente o número de consultas e exames ofertados em 2023.

“Este ano vamos ter menos feriados que serão emendados e isso resulta em mais dias de trabalho, impactando no número de consultas e exames disponibilizados para a população. Uma outra boa notícia é a reforma pela qual a policlínica vem passando. Tudo isso é para que o atendimento à população seja de excelência, sem demora e com mais conforto”, disse o coordenador.

Centro de Imagens

Através do Centro de Imagens, a Policlínica também oferece em média 210 exames por dia, divididos entre RX (Raio-X), mamografia e ultrassonografia. Nesses quatro meses foram realizadas 9.800 radiografias, 7.180 ultrassonografias e 1.400 ecocardiogramas. Fotos de divulgação/Secom/PMVR