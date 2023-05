Policiais militares abordaram uma Motocicleta Honda (azul), no início da noite de terça-feira, por volta das 18 horas, na Rua José Ferreira, no Jambeiro I, em Penedo, Itatiaia (RJ).

Após revista, nada de ilícito encontrado com o condutor da moto, de 27 anos. Os agentes observaram sinais de adulteração no chassi do veículo. O suspeito e a moto foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia.

Após fiscalização, os agentes constataram de que a moto é produto de furto ocorrido no dia 15 de novembro de 2022. O suspeito foi autuado e ficou preso.