Todas as unidades de saúde estarão abertas das 08h às 16h30; shoppings Sider e Park Sul também aplicarão doses contra Covid-19 e Influenza neste fim de semana

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado, dia 6, o Dia D de Multivacinação e coleta do exame preventivo do câncer de colo de útero, direcionado ao público feminino, de 25 a 64 anos. Todas as unidades básicas de saúde e da família (UBSs e UBSFs) do município estarão abertas das 08h às 16h30 – exceto as unidades Jardim Cidade do Aço, Monte Castelo, Ponte Alta e São João, que estão em obra – para vacinação de crianças, adolescentes e adultos e coleta do exame preventivo.

Além disso, neste sábado e domingo, dias 6 e 7, os shoppings Sider e Park Sul irão ofertar vacinação contra Covid-19 e Influenza (gripe). No sábado, o horário de aplicação nos locais é das 10h às 20h. Já no domingo, a vacinação no Sider será das 14h às 20h, e no Park Sul das 10h às 20h. Para o atendimento é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS.

O médico sanitarista da secretaria municipal de Saúde, Carlos Vasconcellos, destacou que a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação da população, inclusive crianças e adolescentes, conforme calendário previsto no Programa Nacional de Imunizações (PNI), e também conscientização das mulheres para a realização do exame preventivo do câncer de colo de útero. Ele reforçou ainda que mesmo as pessoas que tomaram a dose ano passado contra a gripe devem se vacinar novamente.

“A vacina contra gripe pode ser feita junto com a da Covid-19, sem intervalo. As pessoas que estão com o esquema de vacinação incompleto devem atualizar a caderneta. O reforço bivalente contra Covid-19 está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, que tenham recebido pelo menos duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou Janssen. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada”, explicou o médico.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde (APS) de Volta Redonda, Vanessa Huguenin, explicou que as mulheres, a partir do início da vida sexual, devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica, sendo que na faixa etária de 25 a 64 anos recomenda-se a coleta de material para análise laboratorial.

“O público LGBTQIA+ também é contemplado nesta iniciativa e deve procurar atendimento em uma unidade de saúde. Todos os profissionais de saúde da rede municipal passaram por capacitação para recebê-lo com acolhimento, respeitando o nome social. A iniciativa visa a inclusão desta parcela da população, que será atendida da mesma forma nos locais de saúde”, disse.

Vacinas disponíveis para crianças, adolescentes e adultos nas unidades de saúde

Crianças: Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); BCG; Hepatite B; Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola); SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela); Hepatite A (HA); DTP (Difteria, Tétano, Pertussis); dT (Difteria, Tétano); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pfizer Baby, Pfizer infantil (Covid-19) e Influenza (gripe).

Os adolescentes podem receber doses da Hepatite B (HB recombinante); Difteria; Tétano (dT); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo; Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada), Pfizer adulto (Covid-19) e Influenza (gripe).

Adultos podem receber as seguintes vacinas: Tríplice viral, Febre Amarela, Hepatite B, reforço bivalente (Covid-19) e Influenza (gripe) Foto: Arquivo-Secom/PMVR.