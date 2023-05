Copa Brasil de Kart Indoor é finalizada com grande sucesso

O Kartódromo de Volta Redonda sediou no último final de semana com grande sucesso a 12ª Edição da Copa Brasil de Kart Indoor, que reuniu 180 pilotos de 13 estados,das cinco regiões do Brasil

Mais de 2000 pessoas estiveram presentes no Kartódromo nos dois dias desta competição que gerou empregos (diretos e indiretos) ajudou a movimentar a economia da cidade, contou com corridas de alto nível dentro da pista, agradável clima de confraternização nos bastidores e shows de artistas regionais que foram realizados no restaurante Vitória Choperia.

. No sábado aconteceram as corridas classificatórias das categorias leve, médio, sênior e pesado. Já no domingo foram realizadas as semifinais e finais, além da disputa da superfinal, que reuniu na mesma corrida os quatro melhores pilotos de cada categoria.

O destaque desta edição foram os pilotos de Brasília que conquistaram dois títulos e além do título de melhor grupo de Kart.

Capixaba Ângelo Gabriel conquistou o título da categoria Sênior

O piloto Ângelo Gabriel do Estado do Espírito Santo chegou em terceiro lugar na final e por conta do somatório dos pontos do campeonato conquistou o título da categoria. Este foi o segundo título da Copa Brasil conquistado por Ângelo que também faturou a competição em 2019 e foi vice em 2022.

A minha categoria estava com um nível bem elevado, consegui pegar um Kart bom na final, terminei a prova em terminei a prova em terceiro lugar com pontuação suficiente para ser campeão e levar mais um título da Copa Brasil para Vitória, contou o piloto capixaba.

André Martinho do Distrito Federal conquistou títulos das categorias Médio e Leve

Um dos destaques desta edição da Copa Brasil, foi o piloto André Martinho do Distrito Federal com performance impecável ele foi campeão das categorias: médio e leve.

– Fiz dois bons campeonatos, dei sorte em alguns momentos, mas também tive competência de andar na frente e o resultado está aí com a conquista destes dois títulos, disse o André.

O carioca Yuri Orlandini, que vive em Volta Redonda ficou com o vice-campeonato da categoria leve e falou sobre a emoção de estar no pódio correndo em casa.

-Eu estou acostumado a correr nesta pista, estou a quatro anos longe de competições e este vice-campeonato foi uma grande surpresa que tive e estou muito feliz pela minha performance na competição, disse Orlandini

Pesado

A categoria pesado foi dominada pelos pilotos do Rio de Janeiro: Flávio Costa conquistou o título e André Felisberto ficou com vice da categoria.

Paulista Rafael Santini foi o campeão da Superfinal

O paulista Rafael Santini conquistou o título da superfinal, prova que reuniu os quatro melhores pilotos de cada categoria. Flávio Costa (segundo colocado) e Ricardo Steling (terceiro) levaram o estado do Rio de Janeiro ao pódio na última prova da competição.

Squadra Zero 61 de Brasília ficou com títulos por equipes O grupo de Kart

Squadra Zero 61 de Brasília faturou o título de melhor grupo de Kart desta edição da Copa Brasil de Kart Indoor e consolidou a supremacia do Estado como o maior vencedor desta edição com três conquistas.

– Viemos com uma equipe pequena com apenas cinco integrantes, mas são pilotos feras que conquistaram bons resultados que nos ajudaram a ser o grupo de Kart campeão desta edição, afirmou o piloto Vinicius Dokas.

Sucesso Total

O CEO da Copa Brasil Felipe Falcão agradeceu a presença de todos no Kartódromo e celebrou o sucesso da competição.

-Agradecemos a presença de todos os pilotos, profissionais de Staff e pessoas que estiveram conosco no Kartódromo e

outras milhares que acompanharam a transmissão das corridas pelo YouTube. A Copa Brasil foi um sucesso dentro e fora da pista e estamos muito felizes em poder entregar a cidade um evento deste nível, que gera oportunidades de trabalho e acima de tudo promove o esporte e a confraternização entre as pessoas, celebrou o CEO.