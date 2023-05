“Léo dos Panfletos”, o propagandista mais conhecido na região

A Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, é um bairro comercial de intenso movimento de pessoas, além de diversas lojas, restaurantes e consultórios médicos, mas também é marcada por algumas personalidades e, uma delas, é o “Léo dos Panfletos”. Quem passa pela Rua 33 e ainda não foi abordado por ele pode esperar porque sua hora vai chegar.

Leonardo Novaes Duarte do Carmo, tem 42 anos, e trabalha faça chuva ou sol. Nada o faz esmorecer. Conta que há 25 anos distribui os anúncios dos lojistas, clínicas e médicos, além de inúmeros profissionais que precisam divulgar seus serviços.

Ele faz seu horário pela manhã e à tarde, sempre com o mesmo compromisso e um sorriso atencioso. “Nunca faço distinção de serviço, eu tô lá pra trabalhar. Tenho escritórios distintos”, diz, rindo: “Ou você me acha na esquina à direita – logo na entrada da 33 ou na porta de entrada do Shopping 33”, acrescenta, informando que quem precisar dos serviços pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp (24) 99847-3003.

O serviço de distribuição de panfletos e de propaganda de corpo a corpo vem de outras décadas no Brasil, sendo realizado pelas mãos de um trabalhador responsável, que garante a divulgação.

Léo dos Panfletos diz que luta e quer continuar por mais 25 anos servindo com toda sua humildade e alegria. “É um trabalho necessário que merece todo respeito e atenção. Eu não estou sozinho, tem muita gente que faz a mesma coisa e me pede dicas e eu estou sempre pronto para atender a quem me contrata e as pessoas a que eu entrego o papelzinho”. (Foto: Divulgação)