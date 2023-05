Polícia Militar detém jovem com drogas no bairro Coqueiros

Agentes do 28º BPM detiveram nesta segunda-feira, dia 8, por volta das 12 horas, um jovem de 25 anos, com drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Foram apreendidos 236 pinos de cocaína, 162 pedras de crack, 33 pedaços de maconha, quatro baterias de rádios transmissores, um celular, duas mochilas, uma folha com anotações de tráfico, uma gandola do Exercito Brasileiro e R$ 66,00.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Divulgação Polícia Militar