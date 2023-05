Volta Redonda acerta com o goleiro Jean Drosny

O Volta Redonda anuncia nesta terça-feira, dia 09, um reforço para a meta tricolor. O goleiro Jean Drosny, de 29 anos, foi um dos destaques da Jacuipense durante o Campeonato Baiano deste ano e eleito o melhor goleiro da competição.

O novo goleiro do Voltaço já passou pelos exames médicos e treina normalmente com o grupo, que se prepara para a partida contra o Brusque, pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Figueirense-SC, Jean já defendeu, ainda, Rio Branco-AC, Sergipe, Confiança-SE, Bahia de Feira, Ferroviário-CE e Jacuipense.

“Muito feliz de fazer parte do Volta Redonda. Tive uma conversa com a diretoria, treinador e optei por ajudar na campanha da Série C. Estou muito motivado pro Voltaço fazer uma grande campanha, assim como o clube fez em temporadas passadas, pra gente buscar o acesso esse ano”, disse.

Jean Drosny ainda complementou: “Sou um goleiro bem comunicativo com a minha defesa. Sou bem intenso, gosto de um time bem ativo em campo pra conseguir fazer boas partidas. Esse ano foi a minha segunda temporada como melhor goleiro do baiano e agora quero fazer boas partidas no Volta Redonda e poder ajudar o máximo possível”.